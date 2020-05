Nati per scrivere, al via il contest fotografico

L’associazione “Nati per scrivere”, da anni attiva nella promozione della cultura del libro in Versilia e in Toscana, lancia il contest fotografico #ioLeggoNps, per festeggiare i due anni di attività di Nps Edizioni, il proprio marchio editoriale. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i cittadini italiani maggiorenni e, grazie all’uso dei social network, permette di vincere una borsa di libri.

“Abbiamo deciso di premiare i nostri lettori, quelli affezionati, quelli che anche in questo periodo di crisi del settore editoriale, e non soltanto, non ci hanno abbandonato, continuando a sostenerci”, spiega Alessio Del Debbio, presidente dell’associazione “Nati per scrivere” e direttore di Nps Edizioni. “Il contest nasce infatti per fidelizzare i lettori della casa editrice, oltre che per trovarne di nuovi, che speriamo vengano incuriositi dal nostro catalogo e dal bel premio in palio: una borsa di libri, dal valore di 50 euro”.

I concorrenti dovranno scattare una foto a/insieme a un libro di Nps Edizioni e postarla su Instagram o su Facebook, con il tag #IoLeggoNPS, secondo le modalità previste dal regolamento. La foto potrà essere seria o umoristica, rappresentare la trama, giocare con il titolo, adattarsi al contesto, nella più totale fantasia e creatività dei partecipanti. Saranno ammesse foto inedite, ossia scattate per l’occasione, e che ritraggono libri cartacei, non ebook. Non esistono limiti al numero di fotografie che un utente può presentare. La scadenza del contest è il 31 luglio 2020.

Il comitato direttivo di “Nati per scrivere” sceglierà una rosa di finalisti i cui titolari saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, dove verranno nominati il vincitore, o i vincitori. La premiazione si terrà domenica 30 agosto nella prestigiosa struttura del Real Collegio di Lucca, durante il festival Lucca Città di Carta 2020.

Il regolamento completo è disponibile sui siti www.natiperscrivere.it, www.npsedizioni.it e nella pagina evento dedicata su Facebook.