Ci sarà l’attrice Alessandra Nutini nel nuovo video di La musica delle tenebre, il lavoro musicale di Gianmarco Caselli nato e sviluppato durante il lockdown italiano, che verrà messo online sul canale youtube di Caselli mercoledì 27 maggio.

Il brano, esclusivamente elettronico senza l’utilizzo di strumenti tradizionali, apre a sonorità dance e alla partecipazione di un’attrice, Alessandra Nutini dell’Associazione Kreativa.

Soddisfazione da parte di Caselli per la collaborazione con Alessandra Nutini: “Pur lavorando a distanza per il lockdown, Alessandra ha saputo cogliere in pieno lo spirito dell’opera con professionalità interpretativa.”

“Grazie a precedenti e intense collaborazioni con Caselli – spiega Alessandra Nutini – mi sono resa subito conto della sua capacità di “entrare dentro” a ciò che vuole rappresentare. Ho cercato quindi di entrare anche io nel ‘mood’, dentro questo introspettivo viaggio nel mistero e nell’esoterismo fatto di incontri, scontri, apparizioni, evanescenze e ho provato a dargli forma attraverso il corpo e la mimica.”

“Questo brano – spiega Gianmarco Caselli – è collegato al primo. Non solo entrambi sono esclusivamente elettronici senza la presenza di strumenti tradizionali, ma condividono la stessa concezione di fondo, l’impressione cioè che nella nostra realtà a volte affiorino presenze, entità da cui a volte fuggiamo e che altre volte evochiamo”.

La Musica delle Tenebre è un’opera dedicata a Gaetano Giani Luporini ed è articolata in vari “capitoli musicali” in cui gli strumenti tradizionali si affiancano all’elettronica grazie all’importante partecipazione di vari musicisti legati a Caselli da reciproca stima e amicizia: Edoardo Pieri (chitarra classica), Fabrizio Giovannelli (pianoforte), Tatiana Caselli (viola), Francesco Cipriano (pianoforte), Giovanni Passalia (pianoforte), Massimo Signorini (fisarmonica).