Pietrasanta, sospeso il canone di occupazione anche per il suolo pubblico

Stop anche a Cosap temporanea. L’amministrazione comunale di Pietrsanta, con una delibera di giunta, ha prorogato a settembre i termini di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee collegate, per lo più, ad attività stagionali. Per il pagamento del canone delle concessioni permanenti le scadenze erano invece già state rimandate lo scorso aprile.

Sono invece esonerate da tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 le imprese del pubblico esercizio come bar e ristoranti, così come previsto dal Dpcm del 17 maggio. Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

“Queste misure – spiega Stefano Filiè, assessore al bilancio – hanno la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche che per mesi sono state chiuse e favorirne il rilancio nel rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza stabilite dal Governo. Come già spiegato anche in commissione speciale l’amministrazione compenserà, con risorse proprio, il mancato incasso della Cosap per le concessioni già in essere che determineranno una minore entrata. Lo potremo fare senza dover ridurre o rinunciare a servizi, lavori pubblici o promozione grazie ad un bilancio solido e molto positivo”.