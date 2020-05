Equo compenso, via libera alla legge regionale a tutela delle prestazioni professionali

Approvata oggi (26 maggio), durante la seduta del consiglio regionale, la proposta di legge in materia di equo compenso che segue la decisione della giunta che detta indirizzi alle strutture regionali e agli enti dipendenti in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali.

“Pieno riconoscimento del valore sociale ed economico delle prestazioni professionali acquisite dalla Regione e dagli enti del sistema regionale e locale attraverso la concreta attuazione del principio dell’equo compenso. L’obiettivo è quello di eliminare uno squilibrio fra prestazioni professionali rese e compensi, implementando la responsabilizzazione della committenza privata e un percorso virtuoso nel rapporto col professionista – dice il consigliere regionale Stefano Baccelli (Pd) – Per farlo nelle procedure di acquisizione di servizi professionali dovrà essere assicurato ai professionisti un equo compenso in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni richieste, così come previsto dalla normativa nazionale”.

“Inoltre, a maggior tutela di tutti, grazie a un emendamento abbiamo richiesto l’adozione di linee guida da parte della giunta e subordinato l’entrata in vigore della legge. Si tratta di un provvedimento che rappresenta un traguardo importante per il nostro territorio, storicamente in sintonia con un tessuto economico e produttivo ricco di professionisti – dice Baccelli – Un comparto, quello della libera professione, che è giusto e necessario valorizzare, oggi più che mai. Trovo significativo che l’approvazione di questa normativa avvenga in un momento cruciale per la ripartenza della nostra economia: un’iniezione di fiducia che auspico possa portare buoni risultati”.