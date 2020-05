‘Maestro’, aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare manager dell’enogastronomia

Sono aperte fino a giovedì prossimo (4 giugno) le iscrizioni al percorso formativo Maestro. Un corso gratuito riservato a 20 studenti diplomati per diventare manager dell’enogastronomia, della tipicità e della ristorazione. Il progetto è organizzato a Lucca da Cescot Toscana nord, l’agenzia formativa della Confesercenti Toscana nord, in collaborazione con l’agenzia formativa Sogeseter, l’Università di Siena, l’istituto Carrara Nottolini Busdraghi e il ristorante La Buca di Sant’Antonio.

“Si tratta di un corso interamente gratuito, finanziato da Regione Toscana con i fondi del Fondo sociale europeo, e riservato a un massimo di 20 diplomati – spiega il direttore Cescot Roberto Maurella – per formare una figura professionale innovativa, legata alla nostra tradizione enogastronomica. Un percorso articolato, che coniuga enogastronomia e marketing, tradizione e tecnologie digitali. Un’opportunità di formazione che guarda al futuro”.

800 le ore complessive con frequenza obbligatoria di cui 240 di stage, 530 di aula e laboratorio e 30 di accompagnamento. Un percorso didattico che approfondirà varie materie, dalla sicurezza sul lavoro all’Haccp, dall’inglese di base e tecnico alle tecniche di marketing e di comunicazione, dalla predisposizione di menù ai prodotti tipici, all’enogastronomia del territorio. Il corso si concluderà nella prima metà del 2021 e le lezioni in aula, almeno in questa fase di emergenza covid 19, saranno online. Alla fine del percorso, con il superamento dell’esame, sarà rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica”, con il riconoscimento di crediti formativi universitari. Per le iscrizioni compilare il modulo che si trova sul sito www.cescotformazione.it e inviarlo via mail all’indirizzo cescot@confesercentitoscananord.it insieme alla documentazione prevista, il cui elenco è sempre disponibile sul sito Cescot.