Viareggio, viale dei Tigli chiuso al traffico fino a settembre

Chiuso al traffico il viale dei Tigli: visto l’esito positivo della sperimentazione dello stop alle auto nel fine settimana, l’amministrazione Del Ghingaro ha deciso di prorogare il provvedimento fino alla fine di settembre.

“I cittadini hanno apprezzato l’iniziativa, abbiamo visto il viale prendere vita a tutte le ore. Ciclisti, sportivi, famiglie intere, hanno animato tutto il tratto che unisce Viareggio a Torre del lago. Il viale dei Tigli è talmente bello che non poteva rimanere una semplice via di collegamento”, commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Nel dettaglio, il viale sarà chiuso alle auto nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 20 settembre, dalle 7,30 del venerdì alle 7,30 del lunedì, e in tutti gli altri giorni festivi e prefestivi. Il tratto chiuso va da via Corridoni al viale Kennedy a Torre del Lago.

“Viareggio ha riscoperto un luogo importante della sua storia – conclude Del Ghingaro – adesso è importante mantenerlo pulito: trattiamo quest’oasi di tranquillità con tutto il rispetto che merita”.

Il viale resta accessibile ai residenti che per entrare nelle proprie abitazioni devono passare dal viale stesso. Potranno accedervi anche quanti devono raggiungere le attività economiche che non hanno entrate esterne al viale. In questi specifici casi l’accesso deve avvenire a passo d’uomo, senza creare pericolo per pedoni e ciclisti, dalla strada o dalla traversa più prossima alla sede dell’attività.