Camaiore, dal 5 giugno il mercato si sposta allo stadio

Il mercato settimanale di Camaiore si trasferirà allo stadio comunale, con una piccola appendice nel parcheggio del Palasport, a partire da venerdì 5 giugno. Questo l’esito della riunione tenutasi questa mattina (28 maggio) in videoconferenza e che ha visto partecipare le sigle di categoria degli ambulanti, il Centro commerciale naturale Città di Camaiore oltre all’assessore al commercio Gabriele Baldaccini e agli uffici comunali competenti.

Lo spostamento dal centro storico è obbligato dall’impossibilità di reperire, nella cornice della vecchia collocazione, soluzioni praticabili. Si tratta, quella dello stadio, di una soluzione emergenziale che dà la possibilità agli ambulanti di tornare a lavoro in tempi piuttosto rapidi anche a Camaiore e – soprattutto – garantisce il rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale, tracciate dalle linee guida sui mercati settimanali.

“In questo percorso – commenta Baldaccini – la priorità dell’amministrazione è sempre stata la sicurezza di lavoratori e clienti e questo porta, come prima conseguenza, l’impossibilità di accontentare tutte le richieste e di tenere insieme interessi così diversi. Siamo aperti a discutere qualunque soluzione per il futuro che però dovrà garantire il rispetto delle regole. Infine – conclude l’assessore – abbiamo chiesto alle sigle e Ccn di valutare l’ipotesi di sistemazione definitiva del mercato settimanale all’interno del nuovo sistema di parcheggi che si sta creando intorno al Palasport: vedremo l’esito di questa consultazione e poi decideremo. Voglio ringraziare la responsabile del Suap, dottoressa Giannini, il comandante Barsuglia e l’ingegner Tofanelli per la preziosa collaborazione”.