Emergenza Covid, test sierologici anche alla Misericordia di Altopascio

Da martedì scorso anche la Misericordia di Altopascio, nel poliambulatorio specialistico di via Marconi, effettua, su prenotazione e attraverso i laboratori Biolabor, i test sierologici, qualitativi e quantitativi, utili per scoprire se una persona ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, i volontari della Misericordia non si sono mai fermati e ora continuano la propria attività e la propria presenza sul territorio comunale effettuando anche i test sierologici a prezzi calmierati.

I test vengono eseguiti solo il martedì, dalle 7 alle 9: chi volesse fare il test deve prenotarsi all’indirizzo email infermiere.misealtopascio@gmail.com.

“Non ci siamo mai fermati – commenta il governatore, Salvatore Bono -. Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo posto in essere misure di prevenzione sanitaria e di precauzione per tutelare i nostri volontari, gli utenti e per restare sempre vicini alle persone e alla nostra comunità. Abbiamo svolto numerosi servizi, molti dei quali sono ancora in corso: spesa a domicilio, consegna farmaci, consegna dei beni di prima necessità e di tutti quei presidi medici e sanitari utili soprattutto per gli anziani che vivono da soli, in accordo con l’ufficio sociale, assistenza agli anziani, pronto soccorso e 118, attività di protezione civile, consegna mascherine, collaborazione con l’amministrazione comunale per effettuare i vari interventi a sostegno della popolazione più fragile e più esposta, misurazione della febbre all’ingresso dei supermercati”.

“I nostri volontari – conclude Bono – non si sono mai tirati indietro, nonostante le paure e le difficoltà: siamo stati sempre presenti, accanto ai cittadini e alle aziende del territorio, per sostenerle nella ripartenza attraverso specifici servizi, anche notturni, per la misurazione della temperatura ai dipendenti prima di entrare a lavoro. A questo proposito ricordiamo a tutti di esserci vicini: è possibile donare alla Misericordia di Altopascio il 5×1000, un gesto semplice e d’amore, grazie al quale potremo continuare a supportare la nostra comunità di riferimento. Per la donazione del 5×1000 il codice fiscale è: 80007610464”.