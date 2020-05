Si estende la rete idrica in via Romana, Capannori affida i lavori

Via alle procedure di affidamento dei lavori per l’estensione della rete idrica in via Romana a Capannori voluta dall’amministrazione Menesini al fine di espandere la rete dell’acquedotto nelle aree del territorio attualmente non servite da essa.

Nella determina si legge che l’importo complessivo dei lavori a base di gara è di 300mila euro.

Per l’aggiudicazione, sarà utilizzato il criterio del minor prezzo. La gara avverrà tramite la piattaforma telematica Start.