Tornano i video di “Lucca Curiosa”

Dopo una doverosa sospensione delle riprese gli ideatori di Lucca Curiosa, Alberto Micarelli e Paolo Pescucci riprendono le riprese ed i video su aspetti più o meno conosciuti di Lucca e del contado.

“Visto il periodo, visti i pericoli cui siamo esposti – scrivono – abbiamo deciso di ricominciare con un video dedicato alla Madonna che venne posta intorno al 1480 sul canto della chiesa di San Michele, come ringraziamento per il superamento dell’epidemia di peste che venne a Lucca nel 1476. La statua non è più l’originale scolpito nel 400 da Matteo Civitali che è ora all’interno della chiesa, ma una copia postavi durante il restauro fatto dal Pardini dopo il 1860. Purtroppo durante quel restauro venne deciso di abbattere l’edicola che proteggeva la statua originaria dotata di un altare atto a svolgervi funzioni religiose all’aperto. La caratteristica struttura era presente ancora nel 1847, come documenta il dagherrotipo fatto fare dal grande poeta e pittore Ruskin, che forse non avrebbe approvato quegli interventi restauro fatti dal Pardini negli anni successivi. Ora la statua necessita di cure per le tracce del tempo, annerimenti e, purtroppo, scheggiature la segnano pesantemente. Speriamo che si pensi ad un restauro anche alla luce del valore religioso e storico della statua di ‘M(*aria) Virgo spetiosa’ che, in copia, è esposta alle intemperie da quasi 150 anni”.