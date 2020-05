Bambina investita a Valdottavo, Andreuccetti: “In quel tratto di strada un nuovo dosso o un autovelox”

Momenti di grande spavento ieri sera (28 maggio) in località Seimiglia, a Valdottavo, dove una bambina di 5 anni è stata travolta da un’auto e scaraventata a terra. La bimba è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico di Firenze con il codice giallo, ma non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, condividendo una riflessione sulla strada dell’incidente: “Premetto che quanto scrivo è si influenzato dalla scia emozionale di ieri, ma non ha niente a che fare con la dinamica specifica dell’accaduto, in quanto non conosco né la velocità di percorrenza dell’auto né i dettagli precisi di quanto successo. Credo però che una riflessione su quel tratto di strada vada fatto. Lì in troppi tendono ad aumentare la velocità e per chi passa a piedi vi sono preoccupazioni. Possiamo pensare ad un nuovo dosso o al posizionamento di una autovelox fissa (sempre che le norme lo consentano). Per ora è una riflessione iniziale, ma ritenevo opportuno condividerla con voi”.

“Quello che ora più conta è che la bimba stia bene – conclude il sindaco -. Ringrazio la Misericordia accorsa sul posto, la municipale ed i carabinieri per quanto fatto; tutti protagonisti di un eccellente lavoro di squadra”.