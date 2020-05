Bilancio ok per il Wom Fest – Home Edition

Wom Fest – home edition giunge al termine dopo una maratona di due settimane sui propri canali social.

Tra venerdì 15 maggio e mercoledì scorso (27 maggio) Wom Fest ha pubblicato una serie di “video pillole” tramite le quali giovani artisti, professionisti del settore musica e amici del festival hanno portato il pubblico direttamente dentro le proprie case.

La giovane promessa dell’R’n’B italiano Ethan, il cantautore pisano Tommaso Novi e il produttore musicale Andrea Ciacchini del Sam Recording Studio sono stati solo alcuni degli artisti coinvolti dall’associazione Wom per mantenere accesi i motori del festival in un periodo difficile per la musica dal vivo come quello causato dal Covid-19.

Importante è stato il contributo degli amici del consiglio Fratres provinciale del territorio di Lucca e Piana che con il loro video intervento hanno illustrato quanto, nel periodo di crisi sanitaria attuale, la donazione di sangue si riveli essere ancora più importante.

Il Wom Fest nel tracciare il bilancio ringrazia il Comune di Lucca, tutti i media partner che hanno creduto in questa giovane manifestazione (Riserva Indie, Orme Radio, RadioEco, Caroline Records Zine, Marte_Ad), gli artisti, i professionisti e tutte le persone da casa che, con le loro interazioni e condivisioni, hanno fatto sentire la propria vicinanza e voglia di musica.

La promessa dell’associazione Wom è quella, appena le direttive ministeriali lo consentiranno, di tornare con nuovi eventi e progetti.