Centri estivi gratuiti per i bimbi delle scuole dell’infanzia di Viareggio

Centri estivi gratuiti per i bimbi che frequentano le scuole di Viareggio: l’amministrazione comunale nei mesi di luglio e agosto mette a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta un servizio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, con particolare riguardo per le famiglie con i genitori impegnati nelle attività lavorative nei mesi estivi.

Il servizio, gestito da iCare, ha un costo di 120mila euro e segue le indicazioni delle linee guida ministeriali (Dipartimento per le politiche della famiglia) nella fase 2 dell’emergenza Covid19. L’attività è prevista dall’1 luglio al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 13,45, con ingresso e uscita scaglionati per non creare assembramenti.

“Un servizio dedicato ai genitori che lavorano fuori casa – commenta l’assessore con delega alla Scuola Sandra Mei – che abbiamo voluto ulteriormente migliorare, rendendolo gratuito, nonostante i costi raddoppiati per l’adeguamento alle norme anticovid. Una scelta nel segno della ripartenza della città al pari delle altre misure e aiuti economici adottati”.

La richiesta di iscrizione va fatta entro il 9 giugno prossimo: il modulo e tutte le informazioni dedicate sono sul sito del Comune di Viareggio (www.comune.viareggio.lu.it) alla sezione istruzione. In caso di esubero di domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, si procederà all’elaborazione di una graduatoria d’ammissione e l’eventuale lista di attesa.

“Particolare attenzione è dedicata alla sicurezza sanitaria – aggiunge l’assessore Mei – Tutti gli educatori saranno debitamente formati sulle misure anti contagio e sugli spazi a disposizione in modo da poter organizzare le attività nella massima sicurezza. All’ingresso verranno sanificate le mani dei bimbi e misurata la febbre con i termoscanner”.

Nel dettaglio, i centri estivi sono riservati ai bambini che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno frequentato le scuole d’infanzia del Comune di Viareggio, sia statali che comunali, e saranno ospitati nei locali delle scuole d’infanzia Basalari e Melograno, che hanno spazi esterni idonei per creare attività all’aperto. Ogni plesso scolastico potrà ospitare fino ad un massimo di 25 bambini cui si potranno aggiungere cinque bambini con disabilità.

Il servizio sarà organizzato in piccoli gruppi di cinque bambini per ogni educatore, prevedendo per i bambini certificati ai sensi della legge 104 un rapporto di 1 educatore ogni bambino certificato.

Per tutto l’orario di apertura del centro estivo e fino alle 13,45 saranno presenti tre operatori ausiliari che si occuperanno dell’assistenza ai bambini (nei servizi igienici, nella sanificazione delle mani in concomitanza con il cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e all’uscita, eccetera) e delle pulizie approfondite e frequenti (almeno giornaliere) dei locali, delle attrezzature, dei giochi e degli altri oggetti utilizzati per lo svolgimento delle attività. I servizi igienici saranno sanificati ogni volta che verranno utilizzati.