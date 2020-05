Coronavirus, guarita una famiglia di Pieve Fosciana

Emergenza coronavirus, continuano ad arrivare buone notizie dalla Valle del Serchio. Ieri (28 maggio) è risultata ufficialmente guarita una famiglia di Pieve Fosciana: nel Comune adesso non risulta alcun caso positivo.

“Esprimiamo la nostra gioia per la famiglia che, finalmente, è risultata negativa al test del coronavirus – le parole dell’amministrazione di Pieve Fosciana – Quarantena finita per tutti. Al momento nel nostro comune non risulta perciò alcun caso positivo. Continuiamo a rispettare le regole, non abbassiamo la guardia proprio ora”.