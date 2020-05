Indagine Tpl, l’assessore Ceccarelli: “Convinti della regolarità della procedura”

“La Guardia di finanza si è rivolta alla Regione per acquisire la documentazione sugli atti di gara, ricevendo il massimo della collaborazione. Confermiano la massima fiducia nella correttezza dell’operato dei funzionari dei nostri uffici e siamo certi che anche questo procedimento lo dimostrerà, così come accaduto fino ad oggi con i ricorsi in sede amministrativa”.

Così l’assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli commenta la notizia dell’inchiesta aperta dalla magistratura sulla gara per l’assegnazione del servizio regionale di trasporto pubblico, a seguito di un esposto presentato da una delle società del consorzio Mobit.

“Per quanto ci riguarda – prosegue Ceccarelli – convinti che tutto sia stato fatto in modo regolare, andiamo avanti con l’unico obiettivo di fare l’interesse dei cittadini che hanno il diritto ad avere un servizio rinnovato e di qualità”.