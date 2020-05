Pescaglia, riaperto il museo Pucciniano a Celle

Dopo l’emergenza coronavirus, oggi (29 maggio) riapre il museo Pucciniano di Celle dei Puccini, nel comune di Pescaglia, di proprietà dell’associazione Lucchesi nel Mondo. L’intenzione del direttivo dell’associazione e della sua presidente Ilaria del Bianco è quella di offrire una metà che coniuga cultura, natura, relax in tutta sicurezza, per stimolare la conoscenza delle piccole perle d’arte e di memoria del nostro territorio e per incentivare il turismo di prossimità.

Il museo pucciniano, aperto dal 1973, casa natale degli avi del Maestro, raccoglie cimeli appartenuti a Giacomo Puccini e alla sua famiglia, ai suoi avi. È un luogo immerso nell’incantevole borgo di Celle, a cui è possibile accedere anche tramite l’antica mulattiera che lo stesso Puccini percorse in occasione della sua ultima visita a Celle nel 1924.

La mulattiera, che parte dal Molin della Volpe e si snoda nel bosco, è stata ripristinata da qualche anno grazie alla sinergia tra Lucchesi nel Mondo, comitato paesano di Celle, associazione Armonia Verde, unione comuni della Mediavalle e Comune di Pescaglia.

Per agevolare le visite e garantire la sicurezza nel rispetto delle linee guida emanate dal Governo e da Anci, è prevista la prenotazione obbligatoria (lucchesinelmondo@gmail.com – 0583 359488, 339/6486878 ).

Come previsto anche in altri luoghi, ai visitatori, prima dell’accesso alle sale, sarà richiesta la sanificazione delle mani e sarà misurata la temperatura corporea; durante la visita guidata dovranno indossare le mascherine.