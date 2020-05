Pescaglia, stanziati 180mila euro per il fondo anticrisi

Consiglio comunale ricco di contenuti ieri (28 maggio) a Pescaglia.

In particolare è stato approvato lo stanziamento di 100mila euro a cui si aggiungono ulteriori 80mila euro (destinati a lavori e manutenzioni) per costituire il fondo anticrisi da 180mila euro con il quale verranno realizzati gli interventi per aiutare le aziende e le famiglie del territorio in difficoltà a causa del Covid-19.

“Saranno aiuti – spiega il sindaco Andrea Bonfanti – sotto forma di riduzione di tasse comunali o altri provvedimenti a sostegno di chi la crisi la sta pagando più duramente”.

“Abbiamo inoltre stanziato – prosegue – 50mila euro, sempre da bilancio comunale, per intervenire sulla frana che attualmente limita l’accesso al centro abitato di Pascoso. Nel corso del Consiglio poi, nonostante la nostra apertura manifestata già in commissione, ci siamo visti costretti a respingere le mozioni presentate dalla minoranza. Le loro richieste o esulavano dalla competenza comunale o addirittura chiedevano di attuare provvedimenti con metodi non conformi alle leggi”.

“Peccato – commenta il primo cittadino – e lo dico sinceramente, perché in commissione ci eravamo dichiarati disponibili a discutere nel merito proposte concrete ma che fossero rispettose delle competenze e delle leggi che regolano la vita del nostro paese. Da sempre il rispetto delle regole è stato il nostro mantra ed è anche grazie a questo che ci troviamo oggi a poter intervenire in aiuto a famiglie e attività economiche con una cifra così importante. Peccato perché si è persa un’occasione”.