‘Versilia da vivere’, testimonial cercansi per video promozionale

Testimonial cercasi. Il periodico The Versilia Lifestyle è a caccia di nuovi volti per la campagna pubblicitaria dell’estate 2020.

Un teaser da viralizzare sul web che metta in risalto non solo le bellezze del territorio – di questo tipo molti ne sono già stati pubblicati – ma anche il suo tessuto imprenditoriale fatto di eccellenze, aziende leader a livello internazionale, artigiani, artisti e molto altro ancora.

Baciata dal sole, incastonata tra il mar Tirreno e le Alpi Apuane, la Versilia può vantare panorami da cartolina e chilometri di bellissima spiaggia. Ma, grazie alla sua storia, cultura, raffinata ristorazione, locali di tendenza, boutique, gallerie, yacht da sogno, laboratori artistici, alberghi e stabilimenti balneari in grado di garantire servizi di alto livello, può offrire anche molto di più.

E nella stagione che sta per aprirsi la sfida, causa emergenza Covid, si presenta ancora più impegnativa perché a tutti è richiesto uno sforzo particolare in tema di sicurezza e distanziamento.

The Versilia Lifestyle ha così deciso di realizzare un video che in 90 secondi possa raccontare tutto questo. Lo staff è quindi alla ricerca di due testimonial, un uomo e una donna, con età compresa tra i 30 e i 40 anni, che prendano per mano lo spettatore e lo conducano a spasso per il territorio.

Per candidarsi c’è tempo fino a giovedì 4 giugno. Partecipare è facile, basterà inviare un proprio video di presentazione di massimo un minuto via whatsapp al numero 328.4312016.

Le persone selezionate saranno contattate nel breve termine. Lo spot sarà girato nella prima metà di giugno dal noto videomaker Paolo Scuttari.