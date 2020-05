Capannori, festa della Repubblica al monumento ai caduti di Marlia

L’amministrazione comunale di Capannori festeggia la Festa della Repubblica con un’iniziativa in programma martedì (2 giugno) alle 11,30 al monumento ai caduti di Marlia. L’evento è realizzato assieme alla corale S.Cecilia di Marlia in collaborazione con la Filarmonica Alfredo Catalani, l’associazione Autieri d’Italia e l’associazione nazionale Combattenti e Reduci.

Dopo il saluto del sindaco Luca Menesini sarà deposta una corona d’alloro e sarà eseguito l’Inno d’Italia a cura della Corale Santa Cecilia di Marlia. Nel rispetto delle norme di sicurezza dell’emergenza Covid 19 la cerimonia non sarà aperta al pubblico, ma potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina del Comune.

Per celebrare la Festa della Repubblica la fontana di piazza Aldo Moro la notte del 1 giugno sarà illuminata con il tricolore.