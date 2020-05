Il Cestino Solidale della Pecora Nera vola in Nord Europa

Il “cestino solidale” della Pecora Nera con i prodotti toscani vola adesso anche in Germania, Austria e Svizzera tedesca. Ieri i primi tre ordini arrivati da Aachen, Köln e Zürich.

“La solidarietà non ha confini e nei paesi nordeuropei molte persone sono ben disposte a fare donazioni”, spiegano i gestori di Anffas Onlus Lucca.

Il cestino è ordinabile anche a Lucca e nel territorio nazionale.

Ordini via whatsapp al 351 0202007 o per mail lapecoranera@anffaslucca.org