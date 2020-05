Mappa del coronavirus: anche Porcari selezionata tra i 2mila comuni campione

Anche Porcari – come altri comuni della Lucchesia – è stato selezionato tra i 2mila comuni presi a campione per mappare l’andamento del virus. Gli esami saranno eseguiti da personale della Croce Rossa Italiana su incarico del ministero della Salute. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Leonardo Fornaciari che ha invitato tutti a dare la propria disponibilità a sottoporsi ai test sierologici.

“Non è obbligatorio partecipare – precisa il primo cittadino – ma vi chiedo di dare la disponibilità se verrete chiamati. È molto importante conoscere se alcuni di noi che sono stati bene e senza sintomi sono venuti o no a contatto con il covid-19. Questo disegnerà meglio e con più precisione il giro che ha fatto il coronavirus”.

“Il test – precisa ancora – riguarderà 150mila persone nei duemila Comuni. Saranno individuati per sesso, attività e sei classi di età. I dati e gli esiti non verranno diffusi pubblicamente e potranno essere usati per confrontare la situazione italiana con quella delle altre nazioni”.

I cittadini selezionati riceveranno una telefonata della Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il prelievo del sangue in laboratori medici. Se ci fossero problemi il prelievo potrà essere eseguito anche al proprio domicilio.

