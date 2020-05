Ritiro rifiuti, proteste in via Vecchia II a S. Donato

Disservizi nel ritiro porta a porta dei rifiuti. Li hanno segnalati alcuni residenti di via Vecchia II a San Donato. Gli abitanti della zona sostengono che il ritiro dei rifiuti a filo strada non sarebbe avvenuto negli ultimi giorni. In alcune zona, in effetti, i bidoncini si sono accumulati all’esterno dei palazzi.

Dopo la segnalazione Sistema Ambiente è subito intervenuta e ha risolto la situazione.