Stamani mattina (30 maggio), intorno alle 10,30, Michele Sarti Magi ha consegnato ad una piccola delegazione di medici e infermieri 19 scatoloni contenenti 2200 mascherine FFP2 e 150 litri di gel disinfettante in trenta taniche da 5 litri. La direzione ha ricevuto tutta la merce. Il tutto è stato acquistato con parte di fondi della raccolta da me organizzata a marzo, appunto, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Sono stati spesi circa 7000 euro. Ne rimangono 8000.

“Già dalla prossima settimana – afferma Sarti Magi – dovrebbero arrivare migliaia di altri Dpi. Tutto questo grazie a più di 400 lucchesi che hanno partecipato, devo dire anche molti molti giovani”.