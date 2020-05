Viareggio, stalli bianchi all’ex gasometro. Niente costi di notti

Strisce bianche all’ex Gasometro, possibilità di recuperare i giorni di abbonamento non usufruiti durante il lockdown e sospensione della tariffa notturna: quindi parcheggio gratuito dopo le 20 in tutta la città. Questi i provvedimenti annunciati dal sindaco Giorgio Del Ghingaro riguardo la sosta a Viareggio, attivi per tutta la stagione estiva, dal 1 giugno fino al 30 settembre.

“Un segnale che abbiamo voluto dare alle attività commerciali che in questi giorni hanno riacceso le vetrine, e ai tanti ristoranti e locali che punteggiano le nostre strade, protagonisti della movida notturna – commenta il primo cittadino -: imprenditori ai quali abbiamo recentemente garantito la possibilità del raddoppio gratuito del suolo pubblico”.

Come si ricorderà il pagamento negli stalli blu di tutta Viareggio era stato sospeso dal sindaco il 16 marzo scorso, con l’obiettivo di facilitare le operazioni di assistenza domiciliare e di limitare al minimo gli spostamenti, sia dei lavoratori che potevano parcheggiare più vicino possibile al posto di lavoro, ma anche agli operatori di Mo.Ver dispensati dal perlustrare le strade della città.

Dal 1 giugno il pagamento negli stalli blu sarà di nuovo attivo, ma con le novità annunciate dal primo cittadino.

“E’ un invito ai turisti a venire a Viareggio e ai cittadini ad uscire di casa – continua il sindaco -: un grande parcheggio gratuito, 158 stalli bianchi, a pochi passi dal centro e dal mare è una novità assoluta per Viareggio, così come la possibilità di parcheggiare gratuitamente dopo le 20 lungo le Marine o in Passeggiata”.

Inoltre, per tutti agli utenti che hanno attivato e pagato un abbonamento mensile o settimanale per la sosta sulle strisce blu, che a causa della sospensione del pagamento della sosta tariffata per le misure di contenimento del virus non ne hanno goduto, verrà fatto recuperare il periodo non usufruito (tutte le informazioni sono a disposizione sul sito www.moverspa.it)

“Con la massima attenzione, il contagio, che sembra in questi giorni sotto controllo, può essere evitato, fermo restando il rispetto di tutte le regole e i controlli meticolosi delle forze dell’ordine. La stagione parte finalmente, gli stabilimenti balneari sono tutti aperti in questo finesettimana, la spiaggia libera della Lecciona avrà la sua cartellonistica dedicata già da domani. I mercati sono ripartiti, con la novità dei banchi in viale Capponi, e il viale dei Tigli, nuovo parco cittadino si affianca in controcanto alla Pineta di Ponente. A differenza di altre città, abbiamo la fortuna di avere gli spazi e manterremo le distanze – conclude Del Ghingaro -: Viareggio è sicura e punta all’accoglienza”.

Contro il contagio sempre più servizi on line

Gli uffici di MoVer (in via Regia 4) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. L’accesso allo sportello può avvenire esclusivamente con la presenza di un utente alla volta con l’obbligo di indossare la mascherina e quello della sanificazione delle mani con il gel posto all’entrata.

Per evitare assembramenti e file si raccomanda di utilizzare gli strumenti messi a disposizione per il pagamento degli abbonamenti, quindi il sito Mo.Ver, la app Mo.Ver, o i parcometri di nuova generazione.

In particolare gli abbonamenti a tariffa ordinaria possono essere facilmente acquistati per la prima volta o essere rinnovati attraverso il sito web Mo.Ver Viareggio, la App Mo.Ver Viareggio o le rivendite autorizzate (Edicola PP29, in via Buonarroti angolo via Vespucci, con orario 8 – 19, tutti i giorni, tranne domenica pomeriggio; Tabaccheria “Caronte”, in viale Foscolo 17, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 19; Tabaccheria “Flosi”, in Piazza Garibaldi 5, con orario dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19).

Il rinnovo degli abbonamenti può essere effettuata anche dai 25 parcometri di nuova generazione posizionati in vari punti della città, la cui posizione è disponibile sul sito di MoVer (www.moverspa.it).