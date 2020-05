Nonostante la situazione creata da questa pandemia che ha riguardato tutto il mondo, una soluzione per vedere la luce in fondo al tunnel è l’amore. Hanno pensato così i neosposi Vasile Sterfita ed Elisabetta Bianchi che ieri (30 maggio) si sono uniti in matrimonio nella sala del consiglio comunale di Capannori.

Una curiosità: il figlio della coppia, Matteo, ha seguito il rito da Londra in videochiamata, impossibilitato a partecipare alla funzione per le restrizioni legate al lockdown.

Congratulazioni agli sposi da parenti e amici cui si unisce volentieri la redazione di Lucca in Diretta.

