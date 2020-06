Si rompe un tubo, chiusa via Pollinelle a Porcari

Intervento di emergenza di Acque Spa per la rottura di un tubo in via Pollinelle a Porcari. La strada è stata chiusa al traffico all’altezza del numero 53.

Nello specifico si è rotto un tubo ad altra pressione e al lavoro sul posto sono arrivati subito i tecnici di Acque Spa. L’intervento durerà, presumibilmente, fino a domani mattina (1 giugno).