Una bellissima mattinata di festa. Quella con cui Castiglione Garfagnana ha aderito alla giornata Voler bene all’Italia, giornata di orgoglio dei piccoli comuni.

Due gli eventi messi in piedi dall’amministrazione comunale del paese garfagnino, sempre nel rispetto dei decreti. Alle 11,30 il concerto di campane dei campanari di Chiozza e alle 15,30 si è invece andati alla scoperta del deposito museale di arte sacra di Castiglione con il professor Pietro Paolo Angelini.

Due momenti di emozione che hanno fatto emergere tutto l’orgoglio di essere castiglionesi.

“Un successo inaspettato – commenta Roberto Tamagnini delegato alle politiche culturali – Una partecipazione sui social incredibile, siamo arrivati a più di 10mila visualizzazioni, un progetto che abbiamo portato avanti in questa forma per evitare assembramenti e che è stata molto apprezzata, un ringraziamento particolare va ai campanari di Chiozza per un concerto bellissimo e al professore Pietro Paolo Angelini per la sua bellissima spiegazione del deposito museale di arte sacra a Castiglione”.

“Concludo – spiega Tamagnini – dicendo che questo è solo l’inizio di un’estate certamente diversa dalle solite ma che stiamo già costruendo con mostre non solo nel capoluogo ma anche nelle frazioni, lavoriamo per far trovare ai turisti, che stanno già arrivando nel nostro territorio, un’offerta culturale importante come negli anni passati”.