Bidoni straripanti di immondizia, piatti di plastica e scarti di cena sparsi nel parco. E’ questa la triste fotografia dello spazio verde di Sant’Anna in via De Gasperi. Un luogo dove i bambini dovrebbero giocare e respirare aria pulita mentre si trovano costretti a fare lo slalom tra le cartacce per accedere a scivoli e altalene.

La denuncia arriva dal presidente Geal Giulio sensi che dopo aver constatato di persona lo stato del parco ha segnalato la situazione a Sistema ambiente che nel giro di poche decine di minuti è intervenuta per sistemare i bidoni divelti e ripulire l’area dai residui abbandonati.