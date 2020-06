Conclusi i lavori anche al sottopasso di Arliano: “Riaprirà in settimana”

Riaprirà a breve anche il sottopasso autostradale di Arliano, che era stato chiuso alcune settimane fa insieme a quelli di via Fregionaia e via di Casanova nell’Oltreserchio, per effetto di un sequestro disposto dalla procura per questioni di sicurezza relative ad una ipotizzata mancata manutenzione delle strutture che aveva portato ad alcuni cedimenti.

La Salt – che nel frattempo ha ottenuto il dissequestro per eseguire i lavori di messa in sicurezza – ha ultimato anche il cantiere al sottopasso di Arliano, che sarà riaperto probabilmente già dalla prossima settimana. Nei giorni scorsi sono stati riaperti gli altri due.

Ad annunciarlo è l’assessore alle strade, Celestino Marchini, che ha svolto un sopralluogo alla struttura: “Presumo che in settimana prossima sia riaperto anche questo”.

L’assessore è stato anche al Ponte di Balbano dove sono conclusi i lavori avviati dall’amministrazione comunale: la via della Chiesa è stata riaperta nei due sensi di marcia. Fra qualche giorno sarà rifatta la segnaletica.