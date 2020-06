Concorsi pubblici, corsi di preparazione online con Cisl

Formazione in formula digitale anche per la preparazione ai prossimi concorsi negli enti locali. Cisl Toscana Nord si organizza e il segretario Fp Cisl Toscana Nord, Massimo Petrucci, informano che i primi corsi online per la preparazione alle prove per le selezioni pubbliche di istruttori amministrativi negli enti locali sono alle porte.

“Il 2020 sarà un anno di concorsi nella nostra provincia – annuncia Petrucci – ed è per questo che stiamo organizzano corsi per la preparazione ai bandi nei profili professionali amministrativi-contabili per le categorie C e, D, propedeutici ai prossimi concorsi,che ricordiamo,sono in programmazione in provincia di Lucca, ma anche nel Comune di Pistoia (26 Posti), Regione Toscana (89 posti), Comune di Pisa, Comune di Pietrasanta, e in molti altri enti”.

“I corsi si svolgeranno in sede virtuale con la piattaforma GoTomeeting – spiega Petrucci -, avranno la durata di 32 ore, saranno tenuti da docenti qualificati che collaborano con Anci e avranno come tematiche gli

argomenti che in genere vengono richiesti nei bandi con i seguenti ambiti disciplinari”.

In particolare gli approfondimenti verteranno su diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, normativa sulla trasparenza , sull’anti-corruzione e sulla privacy. Inoltre tecniche di redazione dell’atto amministrativo per la prova teorico/pratica e risoluzione di casi pratici. Infine prove su quiz a risposta multipla.

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di 25 partecipanti, e inizierà a metà giugno in orario serale.

Per informazioni rivolgersi a: Luca Del Frate telef. 340\4259131 mail delfrate.lu@gmail.com; Massimo Petrucci telef. 333/4982993 mail massimopetruccigxio@alice.it