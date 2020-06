Riprendono i laboratori per bambini nel parco di Artemisia

A partire da lunedì prossimo (8 giugno) riprenderanno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con i ‘Laboratori al parco’ condotti da Artebambini, nell’ambito del progetto ‘Lucca In’.

I laboratori si svolgeranno presso il parco del polo culturale Artemisia a Tassignano.

Tre appuntamenti per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini. Il kamishibai condurrà i più piccoli in un mondo fantastico, all’interno del quale le storie ‘scorrono’ e, in un certo senso, diventano vive, consentendo di veicolare messaggi anche complessi in una forma semplice e alla portata di tutti.

I laboratori si svolgeranno lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12 giugno in due turni. Il primo turno è in programma alle 9,45 e il secondo alle 11. La partecipazione ai laboratori è gratuita e su iscrizione (massimo 3 bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un adulto).

Saranno garantite le misure di sicurezza, secondo le linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia per la fase 2 dell’emergenza covid – 19

Ogni bambino riceverà la sua personale busta con i materiali.

Per informazioni ed ed iscrizioni è possibile chiamare io numero 0583 936427 o scrivere ad artemisia@comune.capannori.lu.it.