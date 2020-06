Turni serali e festivi per la polizia municipale a Porcari

Priorità alla sicurezza nel Comune di Porcari. Non solo emergenza coronavirus, insomma, in vista dell’inizio della stagione estiva. È con questo obiettivo che lunedì scorso (25 maggio) è iniziato il servizio serale della polizia municipale. Gli agenti di Porcari allungheranno per alcune sere a settimana il turno fino alle 23. I giorni saranno decisi assieme alle altre forze dell’ordine a livello provinciale, per fare sinergia e razionalizzare uomini e mezzi a seconda delle esigenze.

Continuerà, inoltre il turno domenicale dalle 13,30 alle 19,30 anche grazie all’impiego di due nuovi agenti di polizia municipale, assunti in questi mesi a tempo determinato.

“Non abbiamo certamente dimenticato – dice il sindaco Leonardo Fornaciari, che ha anche la delega alla polizia municipale – il nostro impegno elettorale con la cittadinanza, che vede ai primi punti il tema della sicurezza. Per questo mettiamo in campo risorse, economiche e umane, per coprire al meglio possibile i turni di vigilanza sul territorio. Oltre alla polizia, alla polizia stradale, ai carabinieri e alla guardia di finanza, Porcari può contare su un efficiente servizio di polizia municipale, coordinato da Manlio Mancino. Persone che operano sempre con lo spirito costruttivo che identifica la nostra comunità”.