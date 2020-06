A Marlia le celebrazioni per la Festa della Repubblica

È stata una cerimonia nel segno della sobrietà – per la situazione nazionale e per il lutto delle famiglie dei tre giovani capannoresi che hanno perso la vita ieri – quella che si è svolta stamani a Marlia in occasione della Festa della Repubblica.

Il sindaco Luca Menesini ha deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti: un appuntamento entrato nella tradizione, che unisce il territorio di Capannori nel celebrare la data del referendum che nel 1946 sancì la nuova forma di stato in Italia.

L’evento, realizzato assieme alla corale Santa Cecilia di Marlia in collaborazione con la Filarmonica Alfredo Catalani, l’associazione Autieri d’Italia e l’associazione nazionale Combattenti e Reduci, ha visto anche l’esecuzione dell’inno d’Italia da parte di una rappresentanza della Corale Santa Cecilia e un momento di preghiera curato da don Agostino Banducci. Erano presenti anche altre associazioni del territorio.