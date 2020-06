LaCostituzioneAdAltaVoce_2 giugno 2020

La Costituzione ad alta voce. L'articolo 1 della Costituzione Italiana dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ed è per questo che abbiamo affidato a un gruppo di lavoratrici e lavoratori del nostro territorio, impegnati in ambiti molto diversi tra loro, la lettera degli articoli della Costituzione Italiana. Un progetto inedito per festeggiare la Repubblica attraverso la Costituzione italiana, che è più viva, più attuale e più bella che mai.#2giugno2020#MaratonaSocialPerLaCostituzione

