Pietrasanta celebra la Festa della Repubblica illuminando le mura della storica Rocca che domina su piazza Duomo e su tutta la città. È la prima volta nella storia che le mura vengono illuminate per questa ricorrenza.

L’iniziativa non era stata annunciata dall’amministrazioni comunale di Alberto Giovannetti che ha voluto puntare sull’effetto sorpresa. E sorpresa è stata: le foto della Rocca illuminata con il tricolore – l’evento è partito la sera dell’1 giugno – sono subito diventate virale. L’edificio resterà illuminato anche per tutta la serata del 2 giugno. “L’idea di illuminare la Rocca – spiega Francesca Bresciani, assessore ai lavori pubblici – è frutto della volontà e delle richieste di tanti consiglieri passati e presenti. Finalmente siamo riusciti a realizzarla in occasione del 2 giugno. Stiamo valutando di renderla una installazione permanente”.

Foto 3 di 3





Per celebrare il 2 giugno l’amministrazione comunale ha organizzato anche un evento social. A causa delle restrizioni infatti non sarà possibile organizzare il tradizionale concerto di fronte al municipio. Da qui l’idea, con la Filarmonica di Capezzano Monte diretta da Marco Pasquini insieme al coro Quelli del Lunedì diretta da Giulia Maria Dori, di trasmettere sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Pietrasanta – alle 18 – l’originale il video musicale de Il Canto degli Italiani, il nostro inno nazionale, realizzato da casa dai componenti delle due formazioni durante le settimane di emergenza sanitaria.