Comune di Viareggio torna agli orari pre-covid. Riprendono anche servizi Sea

A partire da oggi (3 giugno) gli uffici comunali di Viareggio tornano all’orario di apertura pre-covid.

Il Comune sarà aperto ai cittadini tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. Il lunedì e il mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

Sono esclusi il servizio tributi e gli uffici per i quali sono in vigore differenti orari di apertura al pubblico, in dipendenza di particolari modalità di erogazione del servizio, attraverso procedure telematiche (tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Viareggio).

In ogni caso le modalità di apertura al pubblico saranno gestite in modo da evitare, per quanto possibile, la compresenza di più persone nella stessa stanza.

Sempre nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità, con tutte le precauzioni del caso, riprendono anche i servizi di Sea, che erano stati sospesi per l’emergenza Covid19.

Nello specifico: Spazzamento meccanizzato, da lunedì 1 giugno è stato ripristinato il servizio di spazzamento meccanizzato in città. Per agevolare il servizio, i cittadini dovranno provvedere a spostare l’auto nelle strade nei giorni ed orari dove è previsto, come riportato nella segnaletica verticale.

Centri di raccolta: i centri di raccolta di via Comparini e di via della Migliarina (Poggio alle Viti) sono riaperti alla cittadinanza; l’accesso (da lunedì al venerdì e il sabato mattina) potrà avvenire su prenotazione compilando l’apposito modulo che si trova sul sito internet di Sea Risorse www.searisorse.it/centri-di-raccolta

Ritiro di sacchetti, bisoncini e la ricarica di tessere per conferimento rifiuti alle isole ecologiche informatizzate può essere fatto al centro di raccolta di via dei Comparini previa prenotazione e compilazione del modulo che si trova sul sito internet di Sea Risorse all’indirizzo www.searisorse.it/raccolta-porta-a-porta/kit-per-la-raccolta-differenziata

Le utenze non domestiche (ditte) che intendono conferire rifiuti assimilati agli urbani ai centri di raccolta devono preventivamente sottoscrivere apposita convenzione con Sea Risorse inviando una email a logistica@searisorse.it oppure seguire le istruzioni alla pagina www.searisorse.it/centri-di-raccolta

Ritiro ingombranti: Le utenze domestiche che vogliono richiedere un ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti possono farlo o chiamando al numero verde 800.43.45.09 o scrivendo una email a segreteria@seaambiente-spa.it