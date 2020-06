Sport verso la ripartenza, supporto via Skype per le società di Capannori

L’amministrazione di Capannori a supporto del mondo sportivo in questa fase di ripartenza delle attività. A questo fine ha promosso un mini ciclo di conferenze (su piattaforma Skype) sul tema Lo sport durante l’emergenza coronavirus rivolto ad associazioni, società ed altri soggetti sportivi del territorio.

Per l’occasione interverranno esperti di vari settori per cercare di rendere più chiaro il quadro della ripresa delle attività sportive in questa fase di oggettiva difficoltà, dovuta principalmente allo stratificarsi di norme nazionali, regionali e federali. Gli esperti forniranno una consulenza gratuita sui vari aspetti che riguardano il mondo sportivo: dalla medicina sportiva ai settori fiscale e legale, fino alle relazioni con il mondo scolastico.

“Dai vari incontri avuti con il mondo sportivo locale è emersa una forte difficoltà da parte di associazioni, società ed altri soggetti sportivi in questa fase di ripartenza delle attività, sia per la molteplicità degli adempimenti da compiere, sia per la poca chiarezza normativa in merito – spiega l’assessore allo sport Lucia Micheli – Non potendo come Comune intervenire direttamente su questi aspetti, abbiamo deciso di supportare queste realtà mettendo loro a disposizione la consulenza gratuita di alcuni esperti in vari settori, che possano fare chiarezza relativamente ai vari ambiti inerenti la fase della ripartenza. Un’iniziativa con la quale vogliamo continuare ad essere al fianco del mondo sportivo del nostro territorio, che è uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria”.

Le videoconferenze si svolgeranno mercoledì (10 giugno) e mercoledì 17 giugno alle 21.

All’incontro del 10 giugno interverranno il dottor Carlo Giammattei (Direttore Uos Medicina dello sport ambito territoriale Lucca-Versilia Usl Toscana Nord Ovest – presidente dell’Associazione medico sportiva Fmsi Lucca e vicepresidente dell’Associazione medico sportiva Fmsi Regione Toscana) che illustrerà i vari aspetti legati alla medicina dello sport e Alessandro Bertolucci (esperto di finanza agevolata) che illustrerà i vari finanziamenti previsti in ambito sportivo.

All’incontro del 17 giugno interverranno l’avvocato Stefano Pellacani e il professor Claudio Oliva.

L’ufficio sport del Comune è a disposizione per ulteriori informazioni al numero 0583.428429.