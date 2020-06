Raccolta differenziata, mini-rivoluzione in periferia: sacchetti per la raccolta del multimateriale

Scatta una nuova “mini” rivoluzione nella raccolta differenziata dei rifiuti a Lucca. A partire, infatti, dal prossimo lunedì 6 luglio cambia la modalità di conferimento del multimateriale nella periferia del territorio comunale. In particolare verrà effettuata la raccolta separata del vetro dal multimateriale leggero, ovvero di plastica e alluminio.

Di conseguenza dal 6 luglio entra in funione il nuovo ecocalendario del porta a porta che prevede un giorno dedicato al ritiro del vetro, diverso da quello del multimateriale leggero.

L’attuale bindocino verde utilizzato per il multimateriale, dal 6 luglio dovrà essere utilizzato solo per il vetro che andrà conferito sfuso senza sacchetti di nessun tipo. Chi avesse il bidoncino rotto può andare a ritirare il nuovo contenitore nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti o in uno qualsiasi dei centri di raccolta dedicati a partire dal 29 giugno. Da 6 luglio il multimateriale leggero andrà conferito solo nei sacchi gialli che saranno consegnati appositamente dalla società.

La società inizierà poi a distribuire a partire dalla prossima settimana il nuovo ecocalendario del porta a porta e i sacchetti gialli per il multimateriale leggero, in quantità sufficienti per 6 mesi. Il kit sarà inserito nella cassetta delle lettere e per i condomini in un’unica scatola contenente il materiale per ogni nucleo familiare.

Nel caso gli abitanti non fossero in casa gli addetti lasceranno un avviso in cui saranno indicati giorni, luoghi e orari per andare a ritirare il materiale.

A partire dal 29 iugno solo chi ha ricevuto l’avviso può recarsi alle sedi dedicate: oltre alla sede di Sistema Ambiente i ritiri potranno essere effettuati ai centri di raccolta di S. Angelo in Campo, via Ducceschi, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18; a Mugnano, in via Matteo, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; a Monte San Quirico, in via per Camaiore, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; a Pontetetto, in via per Vicopelago, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.