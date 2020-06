Saluti (a distanza) e momenti di socialità per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Vanno avanti gli incontri all’aperto delle scolaresche lucchesi grazie all’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale. E anche oggi (7 giugno) alcune classi hanno potuto salutare la fine della scuola incontrandosi nel parco di villa Bottini.

“Non è come entrare a scuola – sottolinea il sindaco Alessandro Tambellini -, ma sono certo che l’emozione e la frenesia che vi attraversa in questi momenti sia assolutamente la stessa. La voglia di rivedere i compagni, di salutare gli insegnanti, di vivere ogni istante di quell’adrenalina che sale su nei passaggi indimenticabili della nostra vita. La fine dell’anno scolastico è sempre particolare, per chi oltre a salutare l’anno scolastico saluta anche un ciclo scolastico, sia esso delle materne, delle elementari o delle medie, lo è ancora di più. Ecco perché, con l’assessora Ilaria Vietina, abbiamo subito raccolto la richiesta di genitori e insegnanti, abbiamo messo a disposizione gli spazi verdi della città e stiamo coordinando i saluti di fine anno. Siamo partiti ieri, si prosegue oggi, si continua nei prossimi giorni e nel vedervi così felici, mi sono commosso anche io”.

“L’emergenza sanitaria – prosegue il primo cittadino – ha distrutto la fisicità dei normali rapporti diretti fra le persone, la base su cui sorge la tradizione didattica e sociale della nostra civiltà. Non possono esserci, e non ci saranno mai, mezzi informatici capaci di sostituirsi alla bellezza, alla reciprocità e alla profondità dello stare assieme. Per questo abbiamo fortemente voluto questi appuntamenti: lo so, ne sono convinto, rimarranno a lungo impressi nella memoria dei nostri ragazzi e contribuiranno a lenire il sacrificio fatto dalle famiglie, dai ragazzi stessi e da tutto il personale scolastico per garantire la continuità didattica e la coscienza di quanto preziosa e fragile sia la nostra libertà”.