Luigi Pellegrinotti commissario sezione Mediavalle Garfagnana insieme ad alcuni consiglieri comunali si è recato nelle frazioni che hanno avuto problemi a causa del forte maltempo dei giorni scorsi.

“Siamo andati- racconta Pellegrinotti – sui posti interessati dalla forte pioggia che due giorni fa ha creato disagi e frane. Abbiamo voluto constatare la messa in sicurezza delle strade ma, sopratutto dei cittadini sperandoche siano trovate attraverso anche le nostre proposte delle soluzioni. Con il consigliere Bertieri Yamila siamo andati a controllare la strada che collega Borgo a Mozzano a Motrone e San Romano, due frazioni già interessate a novembre da una modesta frana oggi messa in stato di sicurezza ma, il mal tempo di due sere fa ne ha creato una ulteriore di piccola entità, sottostante , rischiando di far rimanere isolati i due paesi poiché non hanno strade alternative, o meglio una ci sarebbe ma è impraticabile”.

“Sempre con Yamila Bertieri – prosegue – siamo andati a Barga a controllare i sassi caduti dal muro di contenimento sotto il Duomo e quello di una strada che conduce dal ponte di Catagnana in direzione Renaio. Con il consigliere Mauro Santini abbiamo verificato smottamenti e cadute di alberi in alcune frazioni sul territorio di Pescaglia. Mentre con il consigliere Piero Taccini e con il responsabile enti locali Massimiliano Baldini abbiamo controllato una frana in località Piastroso nel comune di Coreglia Antelminelli, paese quest’ultimo dove ci sono state delle famiglie isolate. La nostra segnalazione ha lo scopo di garantire sostegno nel trovare in tempi rapidi soluzioni efficaci dirette a tutelare l’incolumità dei cittadini. Sappiamo bene che tali eventi naturali sono imprevedibili ma, crediamo che una buona collaborazione con tutte le forze amministrative in questi momento sia iimportante poter trovare una efficace soluzione nella tutela dei cittadini. A seguito di questi sopralluoghi verranno presentate interrogazioni sia a livello regionale con la nostra Capogruppo in Regione Elisa Montemagni, che a livello parlamentare dalla nostra onorevole Donatella Legnaioli”.