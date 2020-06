Un cittadino: “Via per Camaiore, migliorare la sicurezza delle pensiline bus”

“Sulla via provinciale per Camaiore, con la ripresa dell’attività scolastica e, più in generale, del ritorno alla mobilità ordinaria dei cittadini verso e dal proprio luogo di lavoro, si riproporrà nuovamente e, forse con intensità ancora, il problema della sicurezza esistente nei punti di attesa per usufruire del trasporto pubblico urbano ed extraurbano”. Lo sostiene Giuseppe Nardi, cittadino di Torre.

“Il sistema attualmente predisposto è quello rimasto ancorato alle origini ed ai tempi remoti della stessa istituzione del servizio del trasporto pubblico. Ma spero che, tuttavia, sia sopraggiunto il tempo di riflettere sui modi e sui tempi per realizzare un programma di miglioramento – consono ai tempi moderni – di questi luoghi improvvisati – afferma -. Si sono state piantate le paline – con sovrastante una piccola targa con scritto fermata bus corredate da un altrettanto minuscolo cartello inintellegibile sia per la collocazione che per la scrittura degli orari di fermata. Il tutto è stato concepito sinora in maniera estremamente confusa (paline/cartelli poste in ogni dove, quasi invisibili, nascoste tra gli alberi ma comunque sempre al limite minimo dai bordi stradali, dove – ahimé – sono costretti a sostare anche gli utenti – inermi e privi anche di ogni difesa dagli agenti atmosferici – per i quali la propria incolumità fisica appare lasciata alla mercè dell’intensissimo traffico (anche di mezzi pesanti) che si svolge su questa via provinciale per Camaiore”.

Da qui la ricetta per migliorare il servizio: “I rimedi ? Revisione di tutte le collocazioni dei punti di attesa; installazione di pensiline con sistema wi-fi, arretramento delle stesse pensiline rispetto alla sede stradale per creare uno spazio per la sosta temporanea e rapida dei mezzi di trasporto pubblico”.