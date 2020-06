Black lives matter, anche Lucca scende in piazza contro il razzismo

Anche Lucca avrà il suo presidio antirazzista solidale con il movimento Black lives matter. L’appuntamento è per giovedì (11 maggio) a partire dalle 18, 30 in piazza Napoleone. Una manifestazione di vicinanza alle proteste che nelle ultime settimane hanno acceso i riflettori sul fenomeno del razzismo negli Stati Uniti dopo l’assassinio di George Floyd, cittadino afroamericano di 46 anni, ad opera di un agente della polizia di Minneapolis.

“Questo è solo l’ennesimo episodio di violenza in un paese attraversato ancora oggi da un razzismo sistemico – spiegano gli organizatori -. Quando la forza pubblica, protetta da omertà, collusione e abusi di potere, invece di proteggere e servire, aggredisce e uccide persone considerate diverse, diventa urgente far sentire la propria voce. E’ inaccettabile che ancora oggi accadano simili episodi e il silenzio davanti ad essi sarebbe forse ancora più meschino. Giovedì saremo dunque in piazza per farci carico di un problema: il razzismo ancora serpeggia nelle democrazie del mondo e questo male può essere sconfitto solo con l’impegno costante di tutti. Per un mondo privo di discriminazioni, di razza, di genere, di religione, di orientamento sessuale e di opinioni politiche, non bastano autodichiarazioni di antirazzismo, serve un antirazzismo pratico e quotidiano per costruire una società accogliente e solidale”.