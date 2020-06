Cinghiali a spasso lungo il viale Einaudi

Cinghiali a spasso nella periferia di Lucca. Accade (e non è la prima volta) in viale Einaudi a Lucca dove oggi (8 giugno) attorno alle 14 ne sono stati nuovamente avvistati alcuni esemplari. Con il lockdown gli ungulati sono riapparsi fino ai centri abitati e la preoccupazione adesso è che danneggino raccolti o costituiscano un rischio per la circolazione dei mezzi.