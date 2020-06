“Festa di fine anno scolastico”, bocciata la proposta Fdi

“Con molto rammarico e delusione siamo a commentare l’ennesima bocciatura di una nostra proposta rivolta alla giunta Menesini, specificando che in questo caso si trattava di una festa per l’ultimo giorno di scuola organizzata nella massima sicurezza e volta a regalare ai nostri bambini un momento di spensieratezza, come fatto nella vicina Lucca; non comprendiamo al contempo l’utilità e la necessità di posticiparla a settembre, magari a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico”.

Torna così alla carica il direttivo di Fdi Capannori: “Rimaniamo fortemente dispiaciuti – scrivono – che una giunta non cerchi il benchè minimo dialogo con le opposizioni e dopo la vittoria alle elezioni comunali, ci auguravamo desse spazio a idee volte al bene dei cittadini e soprattutto dei nostri figli; ciò nonostante, non smetteremo di lavorare per il bene della comunità capannorese, sia con il nostro gruppo fuori dal consiglio comunale, sia all’interno con il nostro consigliere Matteo Petrini”.