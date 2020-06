Dopo la temporanea chiusura per il lockdown, il Lucca center of contemporary art è ripartito con le sue attività. Grazie alla collaborazione con l’associazione Lucca Info&Guide, alle iniziative tradizionali si andranno ad aggiungere una serie di progetti messi in atto per coinvolgere vecchi e nuovi pubblici, in particolare quelli più giovani e le famiglie.

“Il museo deve entrare sempre più nella quotidianità delle persone – spiega il direttore del Lu.c.c.a. Maurizio Vanni – e a livello turistico può diventare una destinazione. La partnership con Lucca Info&Guide ci permetterà di essere più efficaci, efficienti e disponibili a soddisfare le esigenze di piccoli gruppi di turisti di prossimità, base per il turismo sostenibile dei prossimi anni”. La collaborazione permetterà di dare un servizio ‘su misura’ ai visitatori che potranno trarre vantaggio delle visite guidate, anche in più lingue, fissate ogni domenica pomeriggio, e che su richiesta potranno essere integrate da altri orari e giorni della settimana.

Foto 2 di 2



“La nostra associazione culturale – conferma la presidentessa di Lucca Info&Guide Gaetana Ferro – vede questa innovativa e sinergica collaborazione come la realizzazione di un percorso di integrazione tra cultura, arte e turismo nella città di Lucca. Siamo soddisfatti dei passi intrapresi e guardiamo al futuro con grande fiducia”. Tra i progetti c’è anche il Teen4Teens ovvero preparare delle giovani guide per visite dedicate a gruppi di adolescenti attraverso un corso di formazione tenuto dal direttore del Lu.c.c.a. Un occhio particolare sarà rivolto al pubblico delle famiglie che avranno a disposizione un appuntamento mensile, Special Family, con ingresso alle mostre e visita guidata completamente gratuiti.

L’associazione Lucca Info&Guide sarà operativa già da questa settimana con una serie di visite guidate alla mostra in corso Storie del Novecento in Toscana, prorogata fino al 30 agosto. Ogni domenica alle 17, a partire da domenica (14 giugno) le guide turistiche saranno a disposizione per accompagnare i visitatori, in piccoli gruppi di massimo 8 persone, alla scoperta dei sei artisti protagonisti della mostra al museo lucchese al costo di 7 euro più biglietto di ingresso mostra ridotto a 8 euro. Per tre domeniche, 28 giugno, 26 luglio e 9 agosto alle 11, la visita guidata e l’ingresso alla mostra saranno invece gratuiti per le famiglie. Per prenotazioni, chiamare il numero 0583 492180 o scrivere a info@luccamuseum.com.