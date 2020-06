Marco Innocenti ospite a ‘L’anfiteatro dei libri’

Un nuovo incontro per l’Anfteatro dei Libri, la rassegna di Ubik Lucca e Pacini Fazzi editore. L’appuntamento è per domani (9 giugno) alle 17 in diretta Facebook con Marco Innocenti, autore del romanzo Colleghi &Carogne, e il magistrato Domenico Manzione.

“Un ciclo di incontri attraverso il quale abbiamo pensato di mettere a disposizione energie e contributi diversi per ripartire dai libri e per riflettere sul loro valore e il loro inesauribile apporto”. Così Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore) e Gina Truglio (Ubik Libri) raccontano la serie di presentazioni inserita nella programmazione ministeriale Il Maggio dei libri che si svolge con cadenza settimanale in diretta dalla pagina Facebook di Ubiklibri in collaborazione con Ufficio scolastico provinciale e Associazione lucchesi nel mondo.

Ospite insieme a Marco Innocenti ci sarà il magistrato Domenico Manzione che parlerà con l’autore insieme a Gina Truglio, Francesca Fazzi, l a direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi e la presidente dell’Associazione lucchesi nel mondo Ilaria del Bianco che promuovono l’iniziativa. “Sono tanti i soggetti che insieme agli autori abbiamo coinvolto stimolandone di volta in volta la presenza – affermano Fazzi e Truglio -; dal mondo della giustizia, alla sanità, ma anche alla ristorazione, al turismo: ripartiamo dai libri per riflettere sul nostro presente, per progettare il nostro futuro”. Gli incontri proseguono con l’appuntamento in programma il 19 giugno: Un turismo a passo d’uomo, con il libro di Ruggero Larco, Stazioni di posta. Ospite Giorgio Bartoli, presidente della Camera di Commercio di Lucca