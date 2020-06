Castelnuovo nel segno della continuità.

La società, nonostante il lockdown, non è rimasta ferma ed è al lavoro per costruzione degli organici della prossima stagione. Il primo annuncio è, in realtà, un doppio annuncio, con la conferma di Simone Vanni nel ruolo di direttore sportivo e di Michele Biggeri come allenatore della prima squadra.

Foto 2 di 2



Vanni si occuperà, come nella stagione passata, di tutto il settore agonistico, dalla prima squadra fino ai Giovanissimi B. Biggeri è stato confermato dopo il buon lavoro svolto in questi mesi che, se pur pochi, hanno portato ad una crescita generale della squadra e dei giovani, in linea con il progetto intrapreso dalla società.