Dai Templari di Lucca l’attestato di benemerenza alla terapia intensiva del San Luca

Attestato di benemerenza dell’ordine dei Templari al reparto di terapia intensiva Covid-19 di Lucca, in segno di “stima e gratitutdne per il lavoro svolto a favore dei concittadini ammalati”. L’annuncio è del rappresentante lucchese dell’Ordine, Amerigo De Cesari.

“In occasione di questa fase della vita in cui la nostra città, come il resto dell’Italia, è stata colpita dalla pandemia causata dal coronavirus – si legge nella nota – la giunta direttiva della commanderia Mansio templi lucensis Sancti Petri, dell’Ordine Templare Ordo supremus militaris Templi Hierosolymitani, riunitasi l’1 giugno, anche se nessuno dei propri confratelli ha avuto la necessità di ricorrere alle cure prestate dal reparto terapia intensiva di Lucca, alla vista dell’impegno, della dedicazione e l’abnegazione dimostrata, anche a rischio della propria incolumità, con spirito fraterno e cavalleresco, da tutto il personale del reparto Terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Lucca, come ringraziamento per tutto il lavoro svolto e che stanno svolgendo i medici, infermieri, Oss e tutto il personale che ha operato ed opera, in questo reparto, ha deciso di conferire al reparto Terapia intensiva Covid-19, l’attestato di benemerenza dell’Ordine, in segno di stima e di gratitudine per il lavoro svolto a favore dei concittadini ammalati”.

“L’attestato verrà consegnato in questi giorni all’accettazione dell’ospedale San Luca – conclude De Cesari – poiché non vogliamo distrarre il personale dal loro lavoro, affinché lo faccia giungere nelle mani degli interessati”.