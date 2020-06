Isi Pertini, consegnati i premi in ricordo di Carlo Bertacca

Nella mattinata di ieri (8 giugno) si sono svolte da remoto le premiazioni del secondo concorso fotografico In ricordo di Carlo Bertacca, dedicato al professore dell’Isi Pertini prematuramente scomparso. Il contest è stato organizzato dall’associazione Gli Ex del Pertini, che vede iscritti ex studenti, ex docenti ed ex personale Ata e che da due anni propone alla scuola stimolanti attività formative per gli alunni dell’Istituto.

Quattro le tematiche scelte: Paesaggio urbano e rurale, il ritratto, i dettagli e il tema “a casa per il Covid-19”. Per ciascun tema è stata scelta una fotografia vincitrice. Pertanto, per il paesaggio urbano e rurale ha vinto lo scatto di Francesca D’Elia (4B Tgc) dal titolo Nostalgia. Per il ritratto è stata premiata Vincenza Milone (5A Tgc) con Ritratto II. Mentre Gaia Marchetti (3B Tgc) si è aggiudicata la categoria dei dettagli con Oltre i limiti. Quindi la sezione dedicata alle fotografie scattate durante il periodo di lockdown è stato Francesco Lusori (3B Tgc) a vincerla, con My Study Set-up.

Una giuria tecnica composta da ex studenti ed ex docenti ha provveduto a stilare la graduatoria dei premiati. I giudizi sono stati espressi tramite la piattaforma online dell’associazione, in ottemperanza alle direttive governative.

Alla premiazione ha assistito il figlio del professore Morgan Bertacca.