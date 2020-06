Lucca, riaperta la stazione dell’acqua vicino alla ferrovia

È stata riattivata oggi (9 giugno), dopo circa tre mesi di stop, la stazione dell’acqua. Il distributore che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca e che eroga acqua gassata e refrigerata proveniente dallo storico acquedotto di Lorenzo Nottolini.

Il servizio era stato sospeso all’inizio del lockdown per evitare assembramenti durante il rifornimento. In questi giorni Geal, la società del servizio idrico integrato che opera nel comune di Lucca e che gestisce l’impianto, ha provveduto a svolgere tutte le analisi e le opere necessarie ad assicurarsi che la riapertura avvenisse in totale sicurezza dell’acqua e dell’impianto dopo il lungo stop.

La riattivazione riguarda solo uno dei due erogatori per permettere il rifornimento individuale e non contemporaneo di più utenti. L’utilizzo è soggetto ad alcune condizioni di sicurezza che dovranno essere rispettate da tutti gli utenti e che sono esplicitate nella cartellonistica presente sull’impianto: indossare sempre la mascherina anche quando ci si trova da soli a riempire l’acqua; utilizzare sempre i guanti monouso o sterilizzati ad ogni impiego; mantenere i due metri di distanza dall’utente che precede e assicurarsi che la stessa distanza sia rispettata da chi è dietro; non toccare altre parti del punto di erogazione al di fuori dell’area.

Si ricorda che l’utilizzo della stazione dell’acqua è soggetto a limitazioni e che è ancora più importante in questa fase non esagerare con le scorte, consumando l’acqua quotidianamente, e arrivare al rifornimento con bottiglie già lavate e sanificate. Insieme all’impianto La stazione dell’acqua è stata riaperta anche la fontana adiacente.